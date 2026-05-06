Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сообщил, что поединок с Иэном Гэрри официально не утвержден. По словам дагестанца, сразу несколько бойцов претендуют на титул, и промоушен еще не определился с выбором соперника.

«Было много слухов о том, что следующим моим соперником станет Иэн Гэрри. Но я не обсуждал этот бой ни с кем из руководства UFC. Так что я не могу точно сказать, кто станет моим следующим соперником.

Бой с Гэрри не утвержден. У меня есть еще 3-4 возможных варианта. Камару Усман тоже в числе претендентов. Иэн Гарри, Майкл Моралес, Пратес. Плюс Шавкат Рахмонов может стать пятым.

Все они претендуют на титульный бой. Я думаю, что сейчас в центре внимания Карлос Пратес. О нем сейчас говорят гораздо больше. Так что, на мой взгляд, бой с ним был бы самым интересным», — сказал Махачев.