Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сообщил, что поединок с Иэном Гэрри официально не утвержден.  По словам дагестанца, сразу несколько бойцов претендуют на титул, и промоушен еще не определился с выбором соперника.

globallookpress.com

«Было много слухов о том, что следующим моим соперником станет Иэн Гэрри.  Но я не обсуждал этот бой ни с кем из руководства UFC.  Так что я не могу точно сказать, кто станет моим следующим соперником.

Бой с Гэрри не утвержден.  У меня есть еще 3-4 возможных варианта.  Камару Усман тоже в числе претендентов.  Иэн Гарри, Майкл Моралес, Пратес.  Плюс Шавкат Рахмонов может стать пятым.

Все они претендуют на титульный бой.  Я думаю, что сейчас в центре внимания Карлос Пратес.  О нем сейчас говорят гораздо больше.  Так что, на мой взгляд, бой с ним был бы самым интересным», — сказал Махачев.