Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли заявил, что нынешний обладатель титула в их дивизионе Петр Ян отказался проводить с ним реванш.

«Я должен был драться с Петром Яном. Я побил его в прошлый раз, и поэтому он отказался от реванша. Это был бы грандиозный бой. Теперь я дерусь с парнем по имени Айманн Захаби, у него серия из семи побед, он из Канады, так что это своего рода противостояние Америки и Канады.

Кто знает, может быть, если бы я эффектно разделался с Сонгом Ядонгом, то получил бы бой с Петром. Не знаю. UFC делает то, что делает, и все, что я могу, это выходить в клетку, драться и показывать зрелищные бои»

Свой следующий поединок Шон проведет против Айманна Захаби. Их бой состоится 14 июня на турнире в Белом доме.