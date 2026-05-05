Спортивный промоутер Эдди Хирн уверен, что бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри будет самым масштабным в истории бокса.

«Я всегда был уверен, что мы добьемся своего. Не думал, что это займет так много времени. Но я очень рад. В июле Энтони нужно будет разобраться с очередным соперником, что мы и планируем сделать, и потом вы увидите самый масштабный бой в истории бокса.

Поверьте мне, это будет интересно. Фьюри и Джошуа будут рвать и метать, и это будет грандиозная битва, которую так и хочется поскорее увидеть. Жду не дождусь. "Эй Джей" в отличной форме.

Он очень воодушевлен и усердно тренируется. Теперь у него четкий график до конца года, и я думаю, что это хорошая дорога, которая позволит ему в 2027 году побороться за титул чемпиона мира в тяжелом весе, ведь именно этого он хочет»

Бой Джошуа и Фьюри пройдет в ноябре 2026 года. Наиболее вероятным местом считается арена «Уэмбли» в Лондоне.