Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев проведет очередной поединок в UFC против представителя Мексики Мануэля Торреса.

Их противостояние станет главным событием вечера на турнире в Баку 27 июня и пройдет в формате пяти раундов. Физиев на данный момент занимает 11-ю строчку в рейтинге легкого веса UFC.

«Атаман» проиграл свой последний поединок нокаутом во втором раунде Маурисио Руффи. До этого победил по очкам Игнасио Бахамондеса и аналогичным образом уступил дважды Джастину Гейджи.

Торрес выиграл предыдущий бой нокаутом у Гранта Доусона. Мексиканец сейчас идет 14-м в рейтинге весовой категории до 70 кг.