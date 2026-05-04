Претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Татсуро Таира намерен подраться с Александре Пантожей в случае победы над Джошуа Ваном в титульном поединке на UFC 328.

«В бою Вана и Пантожи произошел несчастный случай. Так что в каком-то смысле мне было грустно. Пантожа всегда был ярким бойцом, и я с нетерпением ждал нашего поединка.

Очень жаль, что с ним произошел несчастный случай, но он отличный боец. У него невероятная защита от тейкдаунов, он хорошо бьет. Жаль, что в тот день мы не увидели его лучшую версию, но он просто потрясающий боец.

Я хочу сразиться со всеми потенциальными претендентами. Первым делом я хотел бы выйти на бой с Пантожей и победить его. Но еще одна моя мечта — провести большой бой в Японии, этого я тоже жду с нетерпением», — добавил Таира.