Спортивный комментатор Даниэль Кормье удивлен тем, как легко Карлос Пратес победил Джека Маддалену.

Карлос Пратес против Джека Маддалены globallookpress.com

«Карлос Пратес теперь входит в число бойцов, которые потенциально могут бросить вызов Исламу Махачеву. Он был близок к этому и до боя. Но то, как он победил бывшего чемпиона, выглядело невероятно. Честно говоря, когда я смотрел на это издалека, то задал вопрос: как такое вообще может быть? Потому что я никогда не видел, чтобы Джека так избивали. Я думал, что стиль Маддалены создаст проблемы для Пратеса»

Бой Маддалены и Пратеса состоялся на турнире UFC в Перте в полусреднем весе 2 мая. Карлос выиграл бой техническим нокаутом в третьем раунде, четырежды отправив соперника в нокдаун по ходу поединка.