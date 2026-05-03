Абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Наоя Иноуэ может провести следующий бой против Джесси Родригеса.

По информации известного инсайдера Майка Коппингера, поединок в разработке на одном из турниров в январе 2027-го. Бой планируется провести в полулегком весе.

Оба боксера на данный момент не потерпели ни единого поражения в карьере. На счету Родригеса 23 выигранных поединка кряду. Иноуэ ранее одержал 33 победы.

В последнем бою, проходившем 2 мая в Японии, в Токио, «Монстр» одолел единогласным решением судей Дзюнто Накатани, сохранив за собой статус абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе.