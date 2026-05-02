Австралийский тяжеловес Тай Туиваса на домашнем турнире UFC в Перте потерпел седьмое поражение подряд в организации.

В поединке основного карда «Бам-Бам» уступил единогласным решением судей Луи Сазерленду. Несколькими месяцами ранее Тай аналогичным образом проиграл Таллисону Тейшейре и покинул топ-15.

Последняя победа Туивасы датируется 2022 годом. Тогда австралийский тяжеловес нокаутировал Деррика Льюиса в третьем раунде, ворвавшись в топ-3, после чего стремительно пошел на спад.

Сазерленд одержал свою первую победу в лиге. До этого Луи дважды досрочно проиграл в первом раунде: был нокаутирован Брандо Перичичем и пойман на болевой Вальтером Уокером.