Спортивный эксперт Чейл Соннен рассказал, сколько Netflix придется заплатить Броку Леснару за поединок против бывшего чемпиона PFL и UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

«Я не знаю точную сумму. Но 25 миллионов долларов — это очень близко к истине. За эти деньги Брок Леснар сразится с Фрэнсисом Нганну на Netflix»

Напомним, что в этом месяце Брок Леснар в возрасте 48 лет объявил о завершении карьеры в рестлинге после поражения на одном из турниров под эгидой WWE.

В прошлом американец, как и Нганну, был чемпионом UFC в тяжелой весовой категории. Всего в активе Леснара в ММА 5 выигранных поединков, 3 поражения и один бой, признанный несостоявшимся.