Экс-претендент на временный титул UFC в легком весе Пэдди Пимблетт назвал истинную причину поражения от Джастина Гейджи.

«Честно говоря, в последнем бою я немного поддался своему эгоизму. Я хотел его нокаутировать. Хотел сразиться с ним и показать всем, что я могу драться. Я хотел устроить рубку.

Когда пытаешься отправить соперника в нокаут в пятом раунде после того, как он избил тебя в конце второго, это довольно сложно. Теперь необходимо вернуться к боевому IQ и придерживаться плана, а не действовать наобум»

Бой Гейджи и Пимблетта состоялся в январе этого года. Джастин победил единогласным решением судей и взял временный титул.