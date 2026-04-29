Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Пэдди Пимблетт отказался от гонорара в миллион долларов за спарринг по правилам бокса с Джейком Полом, по словам самого блогера.

«Я пытался отправить самолет к Пэдди Пимблетту, чтобы провести спарринг, и собирался заплатить ему один миллион долларов, но потом наступила полная тишина.

И я предполагаю, что с Топурией будет то же самое. Я его уважаю, но в боксерском поединке для меня это, честно говоря, разминка.

Если бы мы дрались по правилам ММА, Илия бы, наверное, победил. Но я думаю, что бойцы ММА слишком много хвастаются и ведут себя так, будто они лучше, чем есть на самом деле»

Напомним, что Джейк Пол ранее провел на ринге 14 боев. В его активе 12 выигранных поединков и 2 поражения.