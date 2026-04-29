Бывший представитель топ-10 UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев заинтересован в реванше со своим бывшим соперником Манелем Капом, о чем высказался в своих соцсетях.

«До меня дошли слухи, что Манелю Капу нужен соперник на турнире в Баку в июле. Я уже не тот боец, которым был раньше. В этот раз вы увидите мою самую лучшую версию»

Первый поединок Капа и Мокаева состоялся два года назад на турнире в Англии. Тогда Мухаммад одержал победу единогласным решением судей.

Впоследствии он был уволен из UFC из-за разногласий о новом контракте и слухов насчет переговоров с PFL. Свой следующий бой Мокаев проведет 16 мая в лиге MVP против экс-чемпиона ONE Адриано Мораеса.