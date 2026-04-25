Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски дал прогноз на поединок конкурентов по дивизиону с участием Алджамейна Стерлинга и Юсефа Залала.

«Я склоняюсь в пользу Алджамейна просто потому, что он снова и снова доказывает свою состоятельность. Он по-прежнему на высоте. Посмотрим, кто действительно может использовать свой бойцовский интеллект, и посмотрим, у кого лучше навыки, потому что они им пригодятся. Все будет зависеть от того, кто лучше и эффективнее действует на ногах, в партере и в борьбе. Кто лучше во всех этих аспектах»

Бой Залала и Стерлинга возглавит кард UFC Vegas 116 в ночь с 25 на 26 апреля. Алджамейн занимает пятую строчку в рейтинге полулегковесов. В последнем бою он победил по очкам Брайана Ортегу.