Хорхе Масвидаль назвал бывшего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейру достойным обладателем пояса BMF, несмотря на скучный бой против Макса Холлоуэя, прошедшего преимущественно в партере.

«Я считаю, что Чарльз все равно заслужил носить пояс BMF. Может, кому-то не нравится его стиль, но Оливейра все время пытался добить Макса. Он не из тех, кто ввязывается в сомнительные авантюры.

Он никогда так не делал. Оливейра занимал выгодную позицию, бил локтем или пытался провести болевой прием. Говорят, что бойцы ММА должны просто стоять и бить. Я понимаю, о чем речь.

Но что касается Чарльза Оливейры, то Макс заставил его уйти из спорта несколько лет назад, вернуться, пройти новый круг и победить того, из-за кого ты ушел из спорта. Это и есть настоящий боец ММА», — заявил Масвидаль.