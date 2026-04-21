Двойной чемпион UFC Илия Топурия больше не заинтересован в поединке против популярного британского бойца Пэдди Пимблетта.

«Я был немного удивлен тем, насколько плох Пэдди. Честно говоря, я ожидал, что он победит. Я ожидал, что он одолеет Джастина, проведет бой по-другому. Отчего ему будет легче? От поражения? Как он восстановит свои навыки и технику в этом виде спорта?

Это практически невозможно. Ему нужно родиться заново. Теперь он слишком далек от лучших бойцов дивизиона. Мы не видим Пэдди на горизонте. Мне даже не пришлось выходить в октагон, чтобы победить его. Так что, честно говоря, мне даже немного полегчало»

Напомним, что свой последний бой Пимблетт проиграл Гейджи по очкам в битве за временный титул UFC в легком дивизионе.