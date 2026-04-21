Двойной чемпион UFC Илия Топурия больше не заинтересован в поединке против популярного британского бойца Пэдди Пимблетта.

Илия Топурия (слева) globallookpress.com

«Я был немного удивлен тем, насколько плох Пэдди.  Честно говоря, я ожидал, что он победит.  Я ожидал, что он одолеет Джастина, проведет бой по-другому.  Отчего ему будет легче?  От поражения?  Как он восстановит свои навыки и технику в этом виде спорта?

Это практически невозможно.  Ему нужно родиться заново.  Теперь он слишком далек от лучших бойцов дивизиона.  Мы не видим Пэдди на горизонте.  Мне даже не пришлось выходить в октагон, чтобы победить его.  Так что, честно говоря, мне даже немного полегчало»

Напомним, что свой последний бой Пимблетт проиграл Гейджи по очкам в битве за временный титул UFC в легком дивизионе.