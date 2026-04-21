Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев хочет провести следующий поединок против экс-претендента на титул в их категории Халила Раунтри, о чем заявил в своих соцсетях.

«Халил, я видел, как ты тренировался с Чимаевым в борьбе. Но в поединке со мной тебе это не понадобится. Я бы хотел тебе предложить провести 25 минут высококлассного боя в стойке, если ты в состоянии столько продержаться»

Анкалаев на данный момент занимает первую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. В предыдущем поединке россиянин потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Алекса Перейры в реванше.

Раунтри идет пятым в ростере дивизиона до 93 кг. В последнем бою американец уступил досрочно в третьем отрезке Иржи Прохазке.