Экс-чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс может провести очередной поединок против Даниэля Родригеса. Бой предварительно запланирован на турнире UFC 329 в июле.

Леон на данный момент идет на серии из трех поражений подряд. Ранее он проиграл нокаутом во втором раунде Карлосу Пратесу и сабмишеном Шону Брэди.

До этого уступил по очкам Белалу Мухаммаду в титульном противостоянии в реванше. Эдвардс сейчас располагается на восьмой строчке в рейтинге весовой категории до 77 кг.

Родригес на данный момент идет 14-м. Даниэль, напротив, выиграл все предыдущие 3 поединка. В последнем из них по очкам одолел Кевина Холлэнда.