Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли видит Гейбла Стивсона большим фаворитом в поединке против Тома Аспиналла.

«Гейбл Стивсон станет чемпионом UFC в тяжелом весе. Он может сделать это даже в этом году, если захочет. В титульном поединке Гейбл будет издеваться над Томом Аспиналлом. Вспомните, что Том выглядел не в своей тарелке в бою с Сирилом Ганом»

Аспиналл сейчас является чемпионом UFC в тяжелом весе. Его последний бой с Сирилом Ганом был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

Гейбл Стивсон — олимпийский чемпион по больной борьбе. У американца 3 победы и ни единого поражения в ММА. На днях он подписал контракт с UFC.