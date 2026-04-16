Именитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор уладил финансовый конфликт со своим бывшим спарринг-партнером Артемом Лобовым.

Ранее россиянин подал в суд на «Ноториуса» из-за того, что тот не выплатил ему 5% от суммы продажи бренда виски Proper Twelve. По словам Лобова, 9 лет назад у них была предварительная договоренность, но Конор отказался ее соблюдать.

Адвокат россиянина сообщил, что Макгрегор поблагодарил Артема за сотрудничество и помощь в создании бренда, а также согласился выплатить ему финансовую компенсацию. Напомним, что Конор в последний раз дрался в UFC в июле 2021 года.

Тогда ирландец сломал ногу в бою с Дастином Порье в первом раунде и потерпел поражение техническим нокаутом. Всего у Макгрегора 22 победы и 6 проигрышей в карьере.