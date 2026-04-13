Гейбл Стивсон, олимпийский чемпион по вольной борьбе, подписал контракт с UFC. Американец дебютирует в промоушене на 329-м номерном турнире в рамках Бойцовской международной недели.

Ранее Стивсон провел 3 поединка в смешанных единоборствах и пока не потерпел ни единого поражения, победив в каждом из них.

На данный момент ему 25 лет. Выступает Гейбл в тяжелом весе, а тренируется под руководством бывшего чемпиона UFC в двух категориях Джона Джонса.

Также Стивсон двукратный чемпион Национальной ассоциации студенческого спорта в США. Олимпийское золото он взял в 2020 году, победив Гено Петриашвили в финале.