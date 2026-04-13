Новый чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Карлос Олберг назвал ошибку, стоившую Иржи Прохазке победы над ним на UFC 327.

«У нас и раньше возникали подобные проблемы. Мы участвуем в масштабном проекте, и такие вещи случаются, так что я никогда не терял надежды. Но мы знали, что рано или поздно столкнемся с этой проблемой.

Как нам к ней приспособиться? Мы просто следовали плану, придерживались стратегии, и, думаю, в конечном итоге нас спасло то, что мы сохраняли спокойствие, несмотря на все трудности.

Думаю, Иржи совершил ошибку, выйдя вперед, когда я стоял у клетки, и пропустил этот левый хук. Я бы так не поступил. Если ты хочешь завоевать титул, то сделаешь все, чтобы победить»

Прохазка уже в первом раунде отбил Олбергу ногу, однако перестал пробивать лоу-кики, решив побоксировать с ним вблизи. В итоге Иржи пропустил левый боковой в голову и упал в нокаут.