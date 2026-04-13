Экс-чемпион UFC и PFL в тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганну остался под впечатлением от боя Джоша Хокита с Кертисом Блэйдсом.

«Это было безумие. Не могу поверить, что бой продлился все три раунда. У Кертиса сердце льва»

Поединок Хокита и Блэйдса прошел на турнире UFC 327. В первом раунде бойцы по разу отправили друг друга в нокдаун.

Во втором отрезке Джош несколько раз потряс визави, когда тот находился спиной к сетке, но Кертис устоял на ногах.

В заключительной пятиминутке бойцы устроили несколько ярких разменов в центре октагона и в итоге простояли до гонга. Хокит выиграл единогласным решением судей.