Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высоко оценил шансы Пауло Косты на чемпионский бой против Хамзата Чимаева, о чем поделился в своих соцсетях.

«Сначала Хамзат снесет Стрикленда. А потом рано или поздно Чимаев подерется за пояс с Пауло Костой в полутяжелом дивизионе»

Чимаев на данный момент владеет титулом в среднем весе UFC. 10 мая «Борз» проведет первую защиту пояса против бывшего чемпиона дивизиона Шона Стрикленда.

Коста в минувшие выходные победил шестого номера рейтинга в полутяжелой категории Азамата Мурзаканова техническим нокаутом в первом раунде. Для бразильца это был дебют в весе до 93 кг.