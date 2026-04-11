Топовый боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер высказался насчет перехода в тяжелый дивизион.

«Я думаю об этом, потому что диета дается мне тяжело. Если появится возможность провести бой в тяжелом весе, я готов. Я тренировался с Фрэнсисом Нганну, спарринговал с ним. Даже во время диеты, когда я весил на 20 килограммов меньше, чем сейчас, я вполне мог тренироваться с ним. Даже в борьбе, силовых упражнениях и в партере.

Если я мог это делать во время диеты, представьте, что было бы без нее. Было бы намного лучше в тяжелом весе, потому что сейчас я не могу нормально тренироваться. У меня кружится голова, не хватает энергии из-за недостатка углеводов. Не могу дождаться, когда перейду в более тяжелую весовую категорию. Сейчас я выжатый, как лимон, без сил, это тяжело»

Напомним, что 12 апреля Джонни Уокер подерется с Домиником Рейесом в рамках полутяжелого дивизиона на UFC 327.