Именитый ветеран ММА Джим Миллер, рекордсмен UFC по количеству проведенных поединков в промоушене, выступит на 328-м номерном турнире 10 мая.

Его соперником станет 37-летний Джаред Гордон. Поединок пройдет в легком весе. К этой встрече Гордон подошел после поражения нокаутом от Рафы Гарсии. Ранее он победил досрочно Тиаго Мойзеса.

42-летний Миллер в последний раз выступал в апреле прошлого года. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от Чейза Хупера.

До этого Джим одолел сабмишеном в первом раунде Дэймона Джексона. Всего на счету американского ветерана 38 выигранных поединков и 19 поражений в смешанных единоборствах.