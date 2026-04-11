Именитый ветеран ММА Джим Миллер, рекордсмен UFC по количеству проведенных поединков в промоушене, выступит на 328-м номерном турнире 10 мая.

Джим Миллер
Джим Миллер

Его соперником станет 37-летний Джаред Гордон.  Поединок пройдет в легком весе.  К этой встрече Гордон подошел после поражения нокаутом от Рафы Гарсии.  Ранее он победил досрочно Тиаго Мойзеса.

42-летний Миллер в последний раз выступал в апреле прошлого года.  Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от Чейза Хупера.

До этого Джим одолел сабмишеном в первом раунде Дэймона Джексона.  Всего на счету американского ветерана 38 выигранных поединков и 19 поражений в смешанных единоборствах.