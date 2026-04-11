Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах Джон Джонс намекнул, что окончательно завершил карьеру и больше не вернется в ММА.

«Я повесил перчатки на гвоздь. В последнее время я отдыхаю. У меня есть бизнес, теперь Джон Джонс не боец, а бизнесмен. Не думаю, что смогу драться снова. Я больше не хочу, чтобы меня били»

Джонс в последний раз выходил в октагон в конце 2024 года. Тогда он победил техническим нокаутом Стипе Миочича, защитив титул в тяжелом дивизионе.

Ранее «Баунс» хотел вернуться в октагон и провести бой на турнире в Белом доме, однако переговоры с UFC сорвались. Всего в активе Джона 28 выигранных поединков и одно поражение в профессиональной карьере.