Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад назвал самого достойного претендента на титул в их дивизионе на данный момент.

«Моралес, вероятно, заслуживает этого боя больше всех остальных. Будучи непобежденным и прикончив Брэди так, как он это сделал, я подумал, что это было эпическое выступление. Я даже не думаю, что Камару Усману следует участвовать в переговорах о бое за пояс. Что касается Йэна Гэрри, то он все еще находится на той стадии, когда не может достойно пройти пять раундов. Не думаю, что он достаточно вынослив, чтобы продержаться столько в титульном бою»

Моралес сейчас занимает третью строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Последние 3 поединка эквадорец выиграл нокаутами в первом раунде у Брэди, Бернса и Мэгни.