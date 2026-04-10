Именитый американский боец ММА Генри Сехудо считает Азамата Мурзаканова большим фаворитом в поединке с Пауло Костой.

«Мурзаканов очень техничен в стойке. Он неплохо использует грэпплинг и знает, как правильно вести бой. Если Пауло не будет готов к тейкдаунам, у него будут большие проблемы. Косте нужно идти ва-банк, рисковать с самого начала, давить и превратить поединок в настоящее побоище, потому что о русских всегда можно сказать только одно: все они технически сильны. Пауло придется выйти и показать все, на что он способен, потому как Мурзаканов куда более разносторонний боец»

Бой Косты и Мурзаканова пройдет в полутяжелом весе в рамках со-главного события на UFC 327. Россиянин ранее не потерпел ни единого поражения в карьере за 16 встреч.