Десятый номер рейтинга легкого веса UFC Ренато Мойкано признался, что завершил бы карьеру, если бы потерпел поражение от Криса Данкана.
«На меня оказывали большое давление. После двух поражений, да еще и из-за того, что я в последнее время посвятил себя блогерству, все говорили одно и то же: Ренато теперь блогер, он больше не тренируется. Но я тренировался. И правда в том, что, если бы я проиграл этот бой, моя карьера в ММА закончилась бы, и я, скорее всего, окончательно стал бы стримером»
На прошлых выходных в главном бою UFC Vegas 115 Ренато Мойкано одолел Криса Данкана удушающим приемом во втором раунде, прервав серию из двух поражений подряд.