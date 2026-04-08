Карлос Олберг объяснил, почему не был рад переходу экс-чемпиона UFC в категории до 93 кг Алекса Перейры в тяжелый дивизион.

«Расстроен ли я из-за ухода Перейры? Да! С другой стороны, он поступил правильно: поднялся в весе и пошел за третьим титулом. Я бы поступил также. Если ты показал себя в полутяжелом и среднем весе, то почему бы не сделать то, чего еще никто не делал? Я по-прежнему верю, что наш бой с ним возможен, и это будет грандиозный поединок. Уверен, что рано или поздно подерусь с Алексом Перейрой»

Зимой 2026-го Перейра оставил титул в полутяжелом весе и поднялся в тяжелый дивизион. 12 апреля Карлос Олберг подерется с Иржи Прохазкой за вакантный пояс в категории до 93 кг.