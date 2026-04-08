Томми Фьюри, младший брат экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, заявил, что он и другие члены семьи были против возобновления карьеры «Цыганского короля».

«Думаю, если бы вы спросили кого-то из его семьи, хотим ли мы, чтобы он продолжал заниматься боксом, ответ был бы однозначным: нет. Мы все переживаем за его здоровье. Вы, ребята, фанаты бокса и вам нравится видеть его на ринге, потому что он привносит в этот вид спорта что-то новое. Но мы думаем о его здоровье. Он сам решил продолжать драться, ведь Тайсон — боец, который любит это дело. Время все покажет. Тайсон еще способен побеждать, он не вышел бы на ринг, если бы знал, что не сможет»

12 апреля Фьюри проведет первый поединок после годовалой паузы в карьере. Его соперником станет россиянин Арсланбек Махмудов.