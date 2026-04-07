Непобежденный боец Хамзат Чимаев сравнил свои доходы в UFC с гонорарами за пределами лиги.

«Я зарабатываю миллионы, а люди просто болтают и ничего не делают. Я забочусь о себе, о том, сколько я зарабатываю, сколько получаю», — заявил боец.

Когда его спросили, доволен ли он гонорарами от UFC, Хамзат добавил: «Конечно, я жил ради этого в зале, и теперь я живу своей мечтой».

«Борза» также спросили, не хочет ли он получать больше денег от промоушена, на что чемпион среднего веса промоушена ответил: «Я зарабатываю больше, благодаря тому, кем я стал в UFC.

Куда бы я ни поехал, люди предлагают мне спонсорские контракты, хотят, чтобы я участвовал в разных проектах, и присылают мне разные предложения о сотрудничестве», — отметил в завершении Хамзат Чимаев.