По завершении турнира UFC в Сиэтле, проходившего 29 марта, промоушен обновил рейтинги. Джо Пайфер после победы нокаутом во втором раунде над Исраэлем Адесаньей поднялся в среднем весе с 14-й на шестую строчку.

Бывший чемпион категории, идущий на серии из четырех проигрышей, опустился с четвертого на девятое место в рейтинге.

Алекса Грассо улучшила положение в списке Р4Р среди женщин. После победы нокаутом в первом раунде над Мэйси Барбер мексиканка поднялась с девятой на седьмую позицию.

В топ-15 тяжелого веса дебютировал бывший боец Bellator Тайрелл Форчун. Американец на минувшем турнире одолел по очкам Марчина Тыбуру, потеснив его с десятого места. Поляк опустился на 11-ю позицию.