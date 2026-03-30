Трижды бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что проведет борцовскую схватку на одном из турниров RAF с Крисом Вайдманом в случае отказа Армана Царукяна.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«Вайдман — запасной вариант на случай, если мы не сможем договориться с Арманом Царукяном. Это уже решенный вопрос. Мы с Крисом Вайдманом предварительно договорились о поединке на RAF 9, который пройдет в Далласе 30 мая. Так что завтра я возвращаюсь в тренировочный лагерь. Я собираюсь вернуться к работе, внести некоторые коррективы, стать немного жестче в игре и вернуться в лучшей форме»

В минувшие выходные Ковингтон одолел в борцовской схватке на RAF Диллона Дэниса. На том же турнире Царукян победил в реванше Джорджа Пулласа.