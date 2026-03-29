Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья опроверг слухи о завершении карьеры после проигрыша Джо Пайферу на минувшем турнире в Сиэтле.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Я никуда не уйду.  Может, меня и побьют, но я всегда буду непобежденным.  Я ожидал от Джо Пайфера его лучшую версию в этом поединке.  Я знал, что это его самый важный бой, поэтому он выложился по полной, и у него все получилось.  Ничего удивительного.  Он показал себя во всей красе»

Напомним, что Пайфер одержал победу над Адесаньей техническим нокаутом во втором раунде.  Джо вышел на серию из четырех побед в среднем весе.

Исраэль, напротив, проиграл в четвертый раз подряд.  До этого боя он уступил Нассурдину Имавову, Дрикусу Дю Плесси и Шону Стрикленду.