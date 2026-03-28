Спортивный комментатор Джо Роган утверждает, что Пэдди Пимблетт еще не готов драться с соперниками топ-уровня вроде Джастина Гейджи.

«Вам не кажется, что его торопили с боем против такого парня, как Гейджи. Что ему стоило сразиться с еще несколькими парнями? Гейджи монстр, он был слишком хорош. Я думаю, что отправить Пимблетта навстречу Джастину после провального боя с Джаредом Гордоном — это не самая лучшая идея. Джаред Гордон выиграл тот бой. А Гейджи просто сумасшедший. Он дрался в том бою на турнире UFC 324, как настоящий дикарь. Дрался безрассудно и просто шел напролом»

Бой Гейджи и Пимблетта прошел в январе на UFC 324. Джастин победил по очкам и стал обладателем временного титула в легком весе.