Спортивный комментатор Джо Роган утверждает, что Пэдди Пимблетт еще не готов драться с соперниками топ-уровня вроде Джастина Гейджи.

Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт

«Вам не кажется, что его торопили с боем против такого парня, как Гейджи.  Что ему стоило сразиться с еще несколькими парнями?  Гейджи монстр, он был слишком хорош.  Я думаю, что отправить Пимблетта навстречу Джастину после провального боя с Джаредом Гордоном — это не самая лучшая идея.  Джаред Гордон выиграл тот бой.  А Гейджи просто сумасшедший.  Он дрался в том бою на турнире UFC 324, как настоящий дикарь.  Дрался безрассудно и просто шел напролом»

Бой Гейджи и Пимблетта прошел в январе на UFC 324.  Джастин победил по очкам и стал обладателем временного титула в легком весе.