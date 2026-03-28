Один из самых титулованных стронгменов планеты Эдди Холл проведет поединок по правилам бокса с Томми Фьюри, братом Тайсона Фьюри.

Встреча состоится 13 июня на турнире в Великобритании.  В активе Холла ранее был только один поединок по правилам бокса.  В 2022 году он проиграл по очкам другому известному стронгмену Хаффтору Бьорнсону.

Также за плечами Эдди есть один поединок в смешанных единоборствах.  В апреле прошлого года на турнире KSW 105 англичанин нокаутировал в первом раунде польского ветерана Мариуша Поздняковского.

Фьюри еще не потерпел на ринге ни единого поражения.  Томми выступает в рамках первого тяжелого веса.  Всего в его активе 11 выигранных боев, 4 из них нокаутом.