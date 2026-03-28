Один из самых титулованных стронгменов планеты Эдди Холл проведет поединок по правилам бокса с Томми Фьюри, братом Тайсона Фьюри.

Встреча состоится 13 июня на турнире в Великобритании. В активе Холла ранее был только один поединок по правилам бокса. В 2022 году он проиграл по очкам другому известному стронгмену Хаффтору Бьорнсону.

Также за плечами Эдди есть один поединок в смешанных единоборствах. В апреле прошлого года на турнире KSW 105 англичанин нокаутировал в первом раунде польского ветерана Мариуша Поздняковского.

Фьюри еще не потерпел на ринге ни единого поражения. Томми выступает в рамках первого тяжелого веса. Всего в его активе 11 выигранных боев, 4 из них нокаутом.