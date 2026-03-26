Второй номер рейтинга наилегчайшего веса UFC Манель Кап в следующем поединке встретится с Кедзи Хоригучи. Их противостояние станет главным событием вечера на турнире в Лас-Вегасе 21 июня и пройдет в формате пяти раундов.

Кап подошел к этой встрече после победы нокаутом в первом раунде над бывшим претендентом на титул Брэндоном Ройвалом. Чуть ранее он финишировал представителя Казахстана Асу Алмабаева.

Хоригучи на данный момент располагается на пятой строчке в наилегчайшем весе. Японец вернулся в UFC в ноябре прошлого года и уже успел провести 2 поединка.

Сначала он одолел удушающим приемом в третьем раунде российского бойца Тагира Уланбекова. Далее победил единогласным решением судей Амира Альбази, после чего ворвался в топ-5 рейтинга.

Напомним, что Хоригучи и Кап уже встречались друг с другом в 2017 году в рамках японской лиги RIZIN. Тогда Кедзи выиграл бой сабмишеном.