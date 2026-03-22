Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски уверен, что Мовсар Евлоев станет следующим претендентом на титул.

«Это был интересный бой. Вряд ли все ожидали, что Мовсар просто будет так долго драться с Лероном Мерфи в стойке. Честно говоря, для меня это довольно впечатляющий результат.

И это справедливо по отношению к нему. Сейчас у него 20 побед и ни одного поражения, и, думаю, Евлоев следующий в очереди на титул», — добавил австралиец.

После победы над Мерфи решением большинства Евлоев обратился к UFC и сказал: «Давайте устроим этот бой, пока Волкановски не состарился».

«У этого старика еще остались кое-какие трюки в запасе, так что давайте», — ответил Волкановски россиянину, намекая на возвращение в июле или августе.