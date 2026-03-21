Представитель промоутерской компании Matchroom Фрэнк Смит сообщил, что реванш с участием бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа и Диллиана Уайта не состоится.

«Не верю в то, что Уайт может стать следующим соперником Джошуа. В боксе может случиться все что угодно, но я в это не верю. Было бы здорово вернуть Энтони в строй летом.

Сейчас Джошуа полностью сосредоточен на тренировках, так что, думаю, он сам вернется рано или поздно. Он явно в неплохой форме, но это совсем не то, что было раньше»

Первый бой Уайта и Джошуа проходил в 2015 году. Тогда Энтони победил нокаутом в седьмом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона Англии по версии BBBofC в тяжелом весе.