Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал, как можно повлиять на увеличение гонораров бойцов в промоушене Даны Уайта.

«Пантожа, когда выступал в UFC, все еще работал в доставке еды от Uber. И не только он, таких много. Мне кажется, так не должно быть. Я думаю, что все боятся и каждый сам за себя, но, когда бойцы перестанут вести себя, как слабаки, и вместе объединятся, тогда смогут что-то придумать. Например, сказать UFC: ребята, вы заработали много денег, давайте распределим их получше»

В конце прошлого года UFC заключил сделку на 7,7 млрд долларов с Paramount+ на 7 лет. Лига впервые за долгое время увеличила бонусы до 100 тысяч долларов, при этом гонорары бойцов остались такими же.