Шестой номер рейтинга средней весовой категории UFC Брендан Аллен проведет очередной поединок в промоушене против Эдмена Шахбазяна.

Брендан Аллен globallookpress.com

Их противостояние пополнило кард турнира UFC Vegas 118, который пройдет 7 июня. Аллен ранее одержал 2 победы подряд. В последнем поединке он одолел техническим нокаутом Рейнье Де Риддера.

До этого победил единогласным решением судей Марвина Веттори. Изначально Аллен вел переговоры о поединке с Дрикусом Дю Плесси на апрель, однако экс-чемпион в итоге отказался драться.

Эдмен Шахбазян на данный момент находится за пределами топ-15 среднего веса UFC. Накануне боя с Алленом он выиграл три поединка кряду. В последнем из них одолел техническим нокаутом Андре Муниза.