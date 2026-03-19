Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски может провести следующую защиту титула против представителя Бразилии Джина Силвы.

Их поединок в разработке на Международной бойцовской неделе 11 июля в рамках номерного ивента UFC 330. Напомним, что Волкановски в феврале одолел в реванше Диего Лопеса по очкам.

В первом поединке весной прошлого года австралиец выиграл аналогичным образом и стал обладателем вакантного титула в категории до 66 кг. Силва сейчас занимает пятую строчку в рейтинге дивизиона.

В предыдущем поединке Джин победил единогласным решением судей Арнольда Аллена. Всего в активе бразильца 6 выигранных боев и одно поражение в UFC.