Аналитик UFC Дин Томас рассказал, у кого больше всего шансов побить действующего чемпиона средней весовой категории Хамзата Чимаева.

«Шон Стрикленд так хорошо показал себя в последнем бою, что, на мой взгляд, он способен победить Чимаева, и, возможно, он единственный средневес на планете, кто может это сделать. Если бы у нас претендентом на титул был Нассурдин Имавов, я бы не поверил, что это возможно. Но я могу представить, как победит Шон Стрикленд. В своем последнем бою он был очень хорош и выглядел просто потрясающе. Если он сможет показать себя также на UFC 328, то, возможно, победит Чимаева. Так что меня интригует их противостояние»

Бой Чимаева и Стрикленда пройдет на UFC 328 10 мая. Ранее в феврале Шон нокаутировал Энтони Эрнандеса, шедшего на серии из восьми побед кряду.