Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев сообщил, что победа над Лероном Мерфи не гарантирует ему титульник в полулегком весе UFC.

«Нет гарантии титульного боя, ничего такого. На бумаге, это бой за звание претендента. Если выиграю я или Мерфи, я не вижу причин не дать титульный бой победителю этого поединка. Кто еще претендует? Джин Силва говорит о бое за пояс, но он недавно проиграл и у него была одна победа. Он может подождать своей очереди или одержать еще одну победу, чтобы показать, что достоин титульного шанса»

Евлоев подерется с Лероном Мерфи в ночь с субботы на воскресенье на турнире в Лондоне. Россиянин на текущий момент возглавляет рейтинг полулегкого веса UFC.