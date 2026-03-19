Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев сообщил, что победа над Лероном Мерфи не гарантирует ему титульник в полулегком весе UFC.

«Нет гарантии титульного боя, ничего такого.  На бумаге, это бой за звание претендента.  Если выиграю я или Мерфи, я не вижу причин не дать титульный бой победителю этого поединка.  Кто еще претендует?  Джин Силва говорит о бое за пояс, но он недавно проиграл и у него была одна победа.  Он может подождать своей очереди или одержать еще одну победу, чтобы показать, что достоин титульного шанса»

Евлоев подерется с Лероном Мерфи в ночь с субботы на воскресенье на турнире в Лондоне.  Россиянин на текущий момент возглавляет рейтинг полулегкого веса UFC.