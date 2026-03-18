Именитый голландский боец ММА Алистар Оверим заявил о серьезном падении уровня спортсменов в тяжелом дивизионе UFC за последние годы.

«К сожалению, наблюдается спад, хотя топовые бойцы UFC все еще остаются топовыми бойцами. Но сейчас все не так красочно, как раньше. Раньше было 15–20 тяжеловесов с громкими именами, а сейчас их меньше. К сожалению, популярность бойцов в дивизионе постепенно снижается»

Оверим в прошлом был чемпионом по кикбоксингу в лиге К-1 и в промоушене смешанных единоборств Strikeforce. Голландец также участвовал в Гран-при в организации PRIDE и претендовал на титул UFC в тяжелом весе.

Профессиональную карьеру в ММА Алистар завершил в феврале 2021 года после поражения нокаутом во втором раунде от Александра Волкова.