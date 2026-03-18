Хорхе Масвидаль поддержал Джон Джонса в его конфликте с UFC и призвал лигу заплатить «Баунсу» 30 млн долларов за следующий бой.

«Пусть он выйдет на большой бой. Давайте его задействуем. Я знаю, что у Джона, очевидно, есть травмы, о которых стало известно, и люди говорят то одно, то другое, но это все равно Джон Джонс. Когда включается свет и закрывается дверь клетки, он превращается в победителя.

Я хочу увидеть его в бою с самым крупным, самым опасным, самым лучшим тяжеловесом. Давайте устроим этот бой. Заплатите Джону столько, сколько он заслуживает, прежде чем он уедет навстречу закату.

По словам самого Даны Уайта, Джонс один из лучших бойцов в истории. Если лучшему бойцу в истории не платят столько, сколько он заслуживает, то кто тогда получит столько?», — добавил Масвидаль.