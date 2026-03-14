Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй может провести следующий поединок против Бенуа Сен-Дени или Дэна Хукера.

Также в числе потенциальных соперников присутствуют Пэдди Пимблетт и Конор Макгрегор, однако такие поединки наименее вероятны. Напомним, что на прошлых выходных Холлоуэй проиграл Оливейре по очкам и лишился титула BMF.

При этом Макс остался в рейтинге легкого веса на четвертой строчке. Сен-Дени сейчас занимает пятую позицию. Француз идет на серии из четырех досрочных побед.

Дэн Хукер на данный момент располагается на седьмом месте. В предыдущем поединке новозеландский легковес уступил техническим нокаутом во втором раунде Бенуа Сен-Дени.