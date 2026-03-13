Глава UFC Дана Уайт анонсировал основной кард турнира UFC 328. Главным событием вечера станет титульное противостояние Хамзата Чимаева против Шона Стрикленда в среднем весе.
В рамках со-главного боя встретятся представитель России Александр Волков и доминиканец Вальдо Кортес-Акоста. Бойцы на данный момент занимают вторую и пятую строчки в рейтинге тяжелого дивизиона.
Также пройдет поединок в полусреднем весе между Шоном Брэди и Хоакином Бакли, шестым и девятым номерами ростера.
Еще один россиянин Богдан Гуськов проведет реванш против бывшего чемпиона полутяжелого дивизиона Яна Блаховича. Закроет основной кард бой в легком весе между Бобби Грином и Джереми Стивенсом.