Глава UFC Дана Уайт анонсировал основной кард турнира UFC 328.  Главным событием вечера станет титульное противостояние Хамзата Чимаева против Шона Стрикленда в среднем весе.

Шон Стрикленд
Шон Стрикленд globallookpress.com

В рамках со-главного боя встретятся представитель России Александр Волков и доминиканец Вальдо Кортес-Акоста.  Бойцы на данный момент занимают вторую и пятую строчки в рейтинге тяжелого дивизиона.

Также пройдет поединок в полусреднем весе между Шоном Брэди и Хоакином Бакли, шестым и девятым номерами ростера.

Еще один россиянин Богдан Гуськов проведет реванш против бывшего чемпиона полутяжелого дивизиона Яна Блаховича.  Закроет основной кард бой в легком весе между Бобби Грином и Джереми Стивенсом.