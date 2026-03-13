Топовый боец наилегчайшего веса UFC Лонэ Кавана сообщил, что бывший претендент на титул Брэндон Ройвал отказался от поединка с ним.

Брэндон Ройвал
Брэндон Ройвал globallookpress.com

«В мае мне предложили сразиться с Брэндоном Ройвалом в Макао.  Вчера я поговорил со своим менеджером, и он мне отказал.  Он не согласился на бой.  Я хочу драться с лучшими, чтобы самому стать лучшим.

Он выше меня в рейтинге, и я считаю, что это хороший бой для меня.  В этом есть смысл.  Так что, пожалуйста, соглашайся на бой, Брэндон.  Я бы с удовольствием провел бой в Макао.  А стать участником главного события вечера в Макао — это просто мечта»

Кавана в последний раз дрался в Мексике в начале марта.  Тогда он одолел единогласным решением судей бывшего чемпиона Брэндона Морено.