Топовый боец наилегчайшего веса UFC Лонэ Кавана сообщил, что бывший претендент на титул Брэндон Ройвал отказался от поединка с ним.

Брэндон Ройвал globallookpress.com

«В мае мне предложили сразиться с Брэндоном Ройвалом в Макао. Вчера я поговорил со своим менеджером, и он мне отказал. Он не согласился на бой. Я хочу драться с лучшими, чтобы самому стать лучшим.

Он выше меня в рейтинге, и я считаю, что это хороший бой для меня. В этом есть смысл. Так что, пожалуйста, соглашайся на бой, Брэндон. Я бы с удовольствием провел бой в Макао. А стать участником главного события вечера в Макао — это просто мечта»

Кавана в последний раз дрался в Мексике в начале марта. Тогда он одолел единогласным решением судей бывшего чемпиона Брэндона Морено.